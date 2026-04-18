ソフトバンクの杉山一樹投手（28）が18日、みずほペイペイドームを訪れ報道対応した。11日の日本ハム戦の登板後、自らの投球への不がいなさからベンチを殴打し、左手を骨折していた。チームメート全員に謝罪したとのことで「大変申し訳ないと思ってます。信頼をもう一回、一からというところです」と話した。小久保監督には「自分のやったことの重大さに気づいてくれ」と伝えられたことも明かした。杉山は昨季セーブ王の