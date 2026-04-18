ドジャースの佐々木朗希投手（24）が17日（日本時間18日）、敵地でのロッキーズ戦の試合前にブルペン入り。極寒の中、32球を投じた。ロッキーズの本拠地があるコロラド州デンバーは試合前に大雪が降り、午後0時半の時点で気温はわずか1度の厳寒状態。グラウンドも一面、銀世界となり、球場スタッフらが約5時間かけて除雪作業。必死の整備で開催にこぎ着けた。佐々木は球団スタッフらとともにベンチに姿を見せると、銀世界と