整体師・楽しんご（47）が18日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、ホテルの予約で戸惑った経験をつづった。楽しんごは「エクスペディアでホテル予約したんだけどさ、『5月13日〜15日』って取ったら普通の感覚だと“15日も泊まる＝16日チェックアウト”って思わない？」と投げかける。「なのに実際は15日チェックアウト扱いで2泊。で、1泊延ばそうとしたら料金ほぼ倍って何それこれさ、システム上は合ってるのかもし