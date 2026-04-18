オリックス・広岡大志内野手が18日、出場選手登録を抹消された。球団は下半身のコンディション不良のためと発表した。昨季初めて規定打席に到達した広岡は、今季ここまで13試合に出場して打率・191。16日の西武戦(京セラドーム）では腰を痛めたため、3回の守備から交代していた。試合途中に大阪市内の病院を受診し、17日からの博多遠征にも同行していたが、無念の離脱となった。広岡に代わり、23年ドラフト1位の横山聖哉内