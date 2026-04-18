４月１８日の福島１１Ｒ・ラジオ福島賞（ダート１７００メートル、１５頭立て）は、２番人気のメイショウカシワデ（牡５歳、栗東・角田晃一厩舎、父シニスターミニスター）が、上がり３ハロン最速３７・２秒の末脚を繰り出して、差し切り勝ちを決めた。勝ちタイムは１分４５秒１（良）。道中は先団を見る形の５、６番手。勝負どころで手応え良く進出を開始すると、最後の直線では鞍上の懸命のステッキに応え力強く末脚を伸ばす