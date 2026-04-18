◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１８日・マツダスタジアム）広島のフレディ・ターノック投手が、７回途中５安打５失点で降板した。１点ビハインドの７回無死満塁から林に適時打を浴びたところで斉藤汰にマウンドを譲った。２番手のルーキー右腕も打ち込まれ、失点が加わった。初回は２四球を与えるなど制球に苦しむ場面が目立った右腕。２回は先頭・三森、勝又に連打を浴び、１死二、三塁から林の左犠飛で先制点を許し