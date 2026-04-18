元ＳＫＥ４８でタレントの須田亜香里が、地元・名古屋のグルメを堪能（たんのう）する様子を披露した。須田は１８日までにインスタグラムを更新し、「名古屋風の醤油たこ焼きを求めてドライブ」と書き出すと黒地に花柄があしらわれたワンピース姿でたこ焼きを頬張る姿などを複数アップ。「スイッチでチャンさんが行っていた名古屋市西区『三七三』さん。お店入ったらすぐにおじちゃんが気づいてくれてびっくり。（アイライン引