◆パ・リーグ日本ハム―西武（１８日・エスコンフィールド）西武をアクシデントが襲った。２点リードの６回、無死一、二塁で奈良間が放った打球が先発・武内の左足首を直撃。武内はそのまま一塁カバーに向かったが、プレーが止まるとその場でうずくまり顔をしかめ、トレーナーと豊田投手コーチとともにベンチ裏に引き揚げた。そのままグラウンドに戻ることはなく、２番手として糸川がマウンドに上がった。この日は５回ま