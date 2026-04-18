◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神大竹耕太郎投手、木下里都投手▽中日杉浦稔大投手▽広島遠藤淳志投手【出場選手登録抹消】▽広島島内颯太郎投手▽ヤクルトウォルターズ投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク津森宥紀投手、大竹風雅投手▽オリックス横山聖哉内野手▽西武栗山巧外野手、茶野篤政外野手【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク徐若熙投手、大野