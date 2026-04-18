記事ポイント人気ボーイズグループのメンバーが回替わりで挑む、結末が毎回変わるアドリブ謎解き劇です。昼夜で見比べたくなるキャストバトントークや解説編、お見送り会など公演後まで余韻を楽しめます。チケットは11,000円（税込）、一般販売は4月18日10:00から始まります。人気ボーイズグループのメンバーたちがその場で推理を組み立てる、観客参加型のマーダーミステリーシアター「THE TRUE PIECE」がIMM THEATERで上演されま