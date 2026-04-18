記事ポイント桂二葉さんの独演会「二葉、研鑽！」の会員先行受付がスタート有楽町朝日ホールで7月14日に開催、全席指定4,500円初月無料キャンペーン中の「ぴあ落語ざんまい」有料会員が申し込める落語好きはもちろん、今まさに勢いに乗る話芸を生で味わいたい人にとって見逃せない先行受付が始まります。全国区の人気落語家として注目を集める桂二葉さんの独演会「二葉、研鑽！」が、2026年7月に有楽町朝日ホールで開催されます。&