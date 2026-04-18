記事ポイント昨年約15,000鉢が完売した人気の母の日花ギフトが、2026年は全25種類に拡充。ダリア、バラ、カラーの新作6種類が加わり、贈る相手の雰囲気に合わせて選ぶ楽しさが広がります。花鉢1鉢に苺×さつまいもバウムクーヘン1個が付いた、華やかさとおいしさを一緒に届けるセットです。母の日に何を贈るか迷ったとき、相手の好みに合わせて花を選べるギフトは、それだけで特別感があります。おいもやの母の日ギフト2026では、