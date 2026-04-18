記事ポイントキングスU18の宮里俊佑選手が、2026年度男子U17日本代表チーム第1次強化合宿メンバーに選出合宿は4月20日から23日まで、味の素ナショナルトレーニングセンターで実施6月開催のFIBA U17バスケットボールワールドカップ2026に向けた代表活動キングスU18所属の#29 宮里俊佑選手が、2026年度男子U17日本代表チーム第1次強化合宿のメンバーに選ばれます。将来の日本代表を目指す世代が集まる場に名を連ねたことで、宮里選手