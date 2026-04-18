NPB(日本野球機構)は18日の公示を発表。オリックスは横山聖哉選手を登録し、廣岡大志選手を抹消しました。2023年ドラフト1位で上田西高からオリックスに入団した横山選手。昨季は1軍出場が2試合にとどまるなど、なかなか存在感を見せきれていませんでした。今季はファームの22試合に出場し、1本塁打含む打率.179。一軍定着なるか、アピールにも期待がかかります。一方抹消となった廣岡選手は開幕スタメンを勝ち取り、ここまでは13