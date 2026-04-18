◇KTT杯バンテリン・レディース第2日（2026年4月18日熊本県熊本空港カントリークラブ（6595ヤード、パー72））ツアー通算22勝を挙げている鈴木愛（31＝セールスフォース）が、大会コース記録の63をマークして首位に立った。2週前のヤマハ・レディース葛城で今季初Vを飾った高橋彩華（27＝サーフビバレッジ）が65で回り、トップに並んでいる。初Vを狙う山路晶（27＝森六グループ）が、堀琴音（30＝ダイセル）、木戸愛（