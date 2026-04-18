ヒルトンは、「The Hilton Sale」を4月16日から6月1日まで開催する。日本を含むアジア太平洋地域とアメリカ・メキシコの対象ホテルで、シンプルステイの価格から最大25％を割り引く。宿泊期間は4月23日から2027年4月4日まで、地域により異なる。予約期限は宿泊7日前まで。一部のブランドは対象外となる。最大割引率となるのは、ヒルトン・オナーズ会員のアプリ経由での予約となる。アメリカ地域では14日前まで払い戻しが可能、アジ