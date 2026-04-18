ザスパ群馬は４月18日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドの第11節で湘南ベルマーレと敵地で対戦。野瀬翔也とモハマドファルザン佐名のゴールで２−１と逆転勝利し、６試合ぶりの白星を手にした。試合後のフラッシュインタビューで、チームを率いた沖田優監督が試合を振り返った。前半は群馬の時間帯が続いたものの失点を喫し、ビハインドで試合を折り返す展開となった。ここまで５連敗中となかなか勝てない状況下