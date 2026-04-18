福永のアクシデントに一時、球場も騒然となった（C）産経新聞社4月18日に行われた阪神・中日戦、3回二死二塁の場面、佐藤輝明が放った三塁ファウルグラウンドへの飛球を三塁を守る福永裕基が猛ダッシュ。【動画】救援として役目を果たす、根尾のピッチングシーン勢いあまってそのままカメラマン席に突っ込むシーンがあった。阪神が1点を先制、尚、二死二塁の場面、佐藤の高く上がった飛球を捕球しようと全速力で向かい、カメ