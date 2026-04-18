モーグルの中尾春香がモデル姿を披露した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグル日本代表で、24歳の中尾春香が4月17日、自身のインスタグラムを更新し、雑誌のモデルになった姿を披露した。【写真】「スタイル良すぎてかっこいい！」モーグル中尾春香のモデル姿をチェック男性ファッション誌『Safari』の撮影のため、中尾は白のタンクトップとデニムのボトムスというコーディネートを披露。