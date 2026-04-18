歌舞伎俳優・市川團十郎の長女、堀越麗禾（市川ぼたん）が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【全身ショット】カラフル！大人っぽく登場した堀越麗禾堀越は1st SHOW内「Daniel Wellington」のステージに登場。暖色系のアウターに黒のミニスカートを合わせたコーディネートで、季節感のあるお出かけスタイルを披露した。ランウェイでは