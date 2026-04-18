米やパンなど主食の価格が高騰している今、日々の出費に悩む読者も多いはず。そこで活用したいのが、安価で手軽に食べられるインスタント麺だ。とはいえ「健康面が気になって手が伸びない」、「夫や食べ盛りの子どもが食べたがるけど胃もたれするから苦手」という人も多い。【写真】「締めのご飯」は要注意! 袋麺の“避けるべきアレンジ”そこで、料理研究家で管理栄養士の金丸絵里加さんに、インスタント麺の罪悪感を減らしつ