ボートレース芦屋の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ芦屋」は１８日、予選３日目が行われた。馬袋義則（５３＝兵庫）は４Ｒのイン戦、井内将太郎のまくり差しに屈して２着。２日目１２Ｒのイン戦でも４着で?連敗?となってしまった。レース後は「お客さんに迷惑をかけてしまった」とポツリ。それでも相棒７号機には「回り足タイムとかは出ているし、そこはまずまずだと思う。直線はいい人がいるけど、普通はある」と感触は