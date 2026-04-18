4月18日、中山競馬場で行われた障害G1・中山グランドジャンプ（障芝4260m）は、単勝1.5倍に支持されたエコロデュエルが4分49秒0（良）の時計で大差圧勝。同レース連覇を達成した。【中山GJ】エコロデュエルがレコードで大差圧勝…4億円ホースは4着障害の名手が今月末で引退このレースが障害G1最後の騎乗となった障害の名手・石神深一騎乗のプラチナドリーム（牡7・美浦・菊川正達）は、8着に無事入線。同騎手は30日付で引退を