あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「to be announced」の略語は？「to be announced」の略語はなんでしょうか？ヒントは、ビジネスシーンや告知で使われることが多い言葉ですよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「TBA」でした！TBAとは、「後日発表」「追ってお知らせします」を意味