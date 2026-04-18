◆女子プロゴルフツアーＫＫＴ杯バンテリンレディス第２日（１８日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、２１位から出たツアー通算２２勝の鈴木愛（セールスフォース）が９バーディー、ボギーなしで大会コースレコードを２打更新する６３（９アンダー）をマークし通算１０アンダー。６５で回った高橋彩華（サーフビバレッジ）とともに首位に浮上した。６８の木戸愛（日本ケアサプライ）