◆パ・リーグ日本ハム―西武（１８日・エスコンフィールド）２連勝での４位浮上へ向け、西武が山村崇嘉内野手の一打で３日連続で先制した。両軍無得点の６回、１死から小島と林安可の連打で１死二、三塁。続く「５番・三塁」で先発出場した山村が相手先発・伊藤の高め１３７キロスプリットを振り抜いた打球は、前進守備を敷いていた二遊間の間を抜ける先制の２点中前適時打となった。試合前時点で４位・日本ハムと５位・西