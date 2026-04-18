モデルの林芽亜里（めあり）が１８日までに自身のＳＮＳを更新し、食堂の店員風ショットを公開した。インスタグラムで「テレビ東京『刑事、ふりだしに戻る』第３話山崎珠子役で出演させていただきます」「５月１日（金）放送回に登場します！ぜひご覧下さい！」とつづり、丸メガネでバンダナを巻いて、エプロンを着た姿をアップした。この投稿には「このお店に毎日通いたい」「かわいらしい店員さん」「ツインにメガネなの