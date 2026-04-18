◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子（１８日、東京・有明コロシアム）レギュラーシーズン（ＲＳ）の最終節が行われ、１７日に優勝を決めたサントリーは東京ＧＢに３―０でストレート勝利した。ＲＳを６連勝で締めくくり、連覇の懸かるチャンピオンシップ（ＣＳ）へ弾みをつけた。××××サントリーは第１セット（Ｓ）を佐藤謙次のアタックで先制。高橋藍主将は３―２でレフトからスパイクを決め