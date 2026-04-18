NPB(日本野球機構)は18日の公示を発表。ヤクルトは前日の巨人戦に先発登板したウォルターズ投手を抹消しました。昨季は中日でプレーしていたウォルターズ投手。ここまでオープン戦では2先発で防御率0.00、ファームでも3度の先発含む4登板で防御率1.29としていました。しかし前日の今季初の1軍登板では、初回から1アウト満塁のピンチ。押し出し四球で先制点を献上すると、レフトへの2点タイムリーなどで一挙4失点となっていました。