NPB(日本野球機構)は18日の公示を発表。ソフトバンクはこの日支配下登録となった大竹風雅投手と津森宥紀投手を登録し、徐 若熙投手と大野稼頭央投手を抹消しました。大竹投手は2021年ドラフト5位で東北福祉大からソフトバンクに入団。右肘手術などで2022年のオフシーズンに戦力外となり、育成選手として再契約していました。ファームでは6試合にリリーフ登板し防御率5.40をマーク。直近のファーム・オリックス戦では1イニングを無