◇プロ野球 パ・リーグ 楽天-ロッテ(18日、楽天モバイルパーク)楽天・浅村栄斗選手が5回に今季第1号2ランホームランを放ちました。4点リードの5回裏、1アウト1塁でロッテ先発・田中晴也投手のフォークを捉え、レフトに今季から新設されたホームランゾーンへ。前の打席の2点タイムリー2ベースに続く一打で、この試合4打点と活躍を見せています。浅村選手はこの一発がNPB通算307号。現役では西武・中村剛也選手(通算481本)、ヤクルト