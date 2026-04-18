神戸市西区の集合住宅の駐車場で車に放火し、建物の一部を焼損させたとして、住人の４４歳の男が逮捕されました。 現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、神戸市西区の無職・進通創容疑者（４４）です。 警察によりますと、進通容疑者は今年２月２７日の午前５時すぎ、自分が住む集合住宅の駐車場で、駐車していた他の住人が所有する車に何らかの方法で放火し、建物の一部にも燃え移らせて焼損させた疑いが持たれていま