◇出場選手登録【阪神】大竹耕太郎投手、木下里都投手【中日】杉浦稔大投手【広島】遠藤淳志投手【ソフトバンク】津森宥紀投手、大竹風雅投手【オリックス】横山聖哉内野手【西武】栗山巧外野手、茶野篤政外野手◇同抹消【広島】島内颯太郎投手【ヤクルト】ナッシュ・ウォルターズ投手【ソフトバンク】徐若熙投手、大野稼頭央投手【オリックス】広岡大志内野手【西武】渡辺勇太朗投手、佐藤太陽内野手◇支配下選手登録【ソフトバン