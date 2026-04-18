◇MLB ドジャース7-1ロッキーズ(日本時間18日、クアーズ・フィールド)ドジャース戦に先発登板し4回5失点で今季初黒星を喫したロッキーズの菅野智之投手が試合を振り返りました。この日は試合前に雪が積もり気温約1.7度と真冬のような寒さのなかで試合が行われました。菅野投手は、「間違いなく人生、投げた中で一番寒かったですけど、相手も同じ条件だと思うので、そこは言い訳にせず、できることをしっかりやろうと思いました」と