ルオシーよ、今回の失敗を生かせ―。ソフトバンク城島健司CBO（49）が18日、まさかの乱調で2敗目を喫した徐若熙（シュー・ルオシー）の復活に向け、あえての厳しい言葉でゲキを飛ばした。「あってほしくなかったけど、彼がもう二回り大きくなるために昨日のようなことが起きることは想定内。最終的にローテを1年間フルで回って出力をもっと上げていかないと。彼が目標にするメジャーリーグだったり、NPBを代表する投手には今の