実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が18日に公式X（旧ツイッター）を更新し、資産形成が出来ない人の特徴について私見を展開した。ひろゆき氏は「優待券や割引券で買い物するのを嫌がる人が居るけど、物が手に入る事ではなく、支払いが多い事を喜ぶって事だよね」とポスト。その上で「貯めるより支出が好きなわけだから、結婚したら資産形成出来なくて詰みそう」と私見を展開していた。ユーザーからは「そういう人いま