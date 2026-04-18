元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏（53）が18日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符（青切符）制度を巡り、全国で詐欺が多発していることに私見を述べた。番組では、4月1日から導入された青切符制度をめぐり、全国各地で、ニセ警官が中学生や高校生らに「違反だ」と声をかけ、その場