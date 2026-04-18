元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏（53）が18日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の遺体を遺棄したとして父親の会社員安達優季容疑者（37）が同府警に死体遺棄の疑いで逮捕された事件をめぐり、私見を述べた。鈴木氏は、「ただただ悲しくてつらいニュースってい