【モデルプレス＝2026/04/18】タレントのなえなのが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】なえなの、ミニワンピから色白美脚披露◆なえなの、色白美脚際立つミニワンピ姿赤を基調とした個性的な総柄パフスリーブワンピース姿で登場したなえなの。ほっそりとした白い脚が際立つミニ丈を着こなし、ネッ