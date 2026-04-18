【モデルプレス＝2026/04/18】モデルのゆうちゃみが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】ゆうちゃみ、柄コーデで圧巻オーラ◆ゆうちゃみ、柄コーデで登場春らしいドットのスカーフ＆インナーにストライプのシャツ、柔らかい素材のスカートを合わせたコーディネートで登場したゆうちゃみ。柄の組み合