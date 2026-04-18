【モデルプレス＝2026/04/18】女優でタレントの夏菜が4月16日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。【写真】36歳朝ドラ女優「雰囲気変わる」レイヤー活かしたイメチェンヘア◆夏菜、ふんわりボリュームのヘアにイメチェン夏菜は「ラインが綺麗… レイヤーはそのままに少しパツンと重めにしたよ」とつづり、街中での写真を複数枚投稿。鎖骨辺りまでのミディアムヘアに、レイヤーを活かした新しい