【モデルプレス＝2026/04/18】フリーアナウンサーの青木裕子が4月18日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。魚メインの弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「詰め方が美しい」手作りぶり弁当◆青木裕子、魚メインの弁当公開青木は「お弁当」というスタンプを添えて手作り弁当を公開。鰤（ぶり）5切れにレンコンやにんじんの煮物、卵焼き、ピーマンなどが彩り良く詰められており、「今日は魚の日」「鰤です」