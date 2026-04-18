◆第２８回中山グランドＪ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場・障害芝４２６０メートル、良）春のジャンプ頂上決戦は１０頭で争われ、３番人気のディナースタ（牡７歳、栗東・辻野泰之厩舎、父ドゥラメンテ）は直線突き放され、２着に終わった。高田潤騎手は３０日付で引退する石神深一騎手に続く史上２人目のＪＲＡ障害重賞全１０レースの完全制覇はならなかった。昨年１月の障害転向後、障害では８戦連続連対中。抜群の安定感