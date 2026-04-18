◆第２８回中山グランドＪ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場・障害芝４２６０メートル、良）春のジャンプ頂上決戦は１０頭で争われ、７番人気のプラチナドリーム（牡７歳、美浦・菊川正達厩舎、父ホッコータルマエ）は、８着に終わった。「燃えたぎるものが薄まってきた」。３０日付での引退を表明している石神深一騎手は、２２年オジュウチョウサン以来、当レース７勝目はならなかった。ＪＧ１・９勝オジュウチョウサンの主戦