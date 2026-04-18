◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１１節広島２―０長崎（１８日・エディオンピースウイング広島）広島がホームで長崎を破り、２連勝（ＰＫ勝ち含む）とした。３月１４日のＧ大阪戦（Ｅピース）以来、６試合ぶりに９０分勝利を挙げた。前半１０分、ＭＦ東俊希からのラストパスに、ＦＷ鈴木章斗が合わせて先制。後半７分にはＦＷ加藤陸次樹（むつき）が角度のあるところから右足で決め、追加点を奪った。守っても日本代表Ｇ