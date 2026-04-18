◆パ・リーグ楽天―ロッテ（１８日・楽天モバイル最強）楽天・辰己涼介外野手（２９）が「３番・中堅」でスタメン出場。５回先頭で迎えた第３打席、ロッテ先発右腕の田中から左中間に二塁打を放った。打球は左中間フェンスのラバーと金網の間にすっぽりと挟まる珍打となった。辰己はこの後、村林の適時打で５点目のホームイン。打率３割６分１厘として、開幕から好調を維持している。