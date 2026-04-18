◆第２８回中山グランドＪ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場・障害芝４２６０メートル、良）春のジャンプ頂上決戦は１０頭で争われ、小野寺祐太騎手とのコンビで挑んだ２番人気のホウオウプロサンゲ（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）は最後に力尽き、４着に終わった。２１年セレクトセールで４億１０００万円の高値がついた超新星。今年から障害に転向し、初戦だった２月２８日の小倉で２着に３秒差をつけると、続く三