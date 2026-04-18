日本モーターボート競走会は18日、21〜26日に宮島で開催されるプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」に福島勇樹（46＝東京）が繰り上がりで出場すると発表した。吉川元浩より私傷病による出場取消の手続きが行われたため。福島はマスターズチャンピオン初出場となる。