中東情勢が世界経済に混乱を及ぼす中、アメリカ・ワシントンで開催された国際会議で重要物資の供給網について協力を強化していくことが確認されました。片山財務相「中東情勢を受けて世界経済の不確実性が一層高まっているということを述べた上で、世界経済のさらなる悪化を防ぐ観点から、各国はレアアース等への不当な輸出制限を控えるべきであること」中東情勢を受けて各国で重要物資の調達に影響が出る中、G7の財務大臣などによ