タレントあの、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品（33）が18日、東京・代々木第1体育館で行われたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。2人は、映画「新劇場版☆ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機であります！」のオープニング曲を担当する関係で、同作のスペシャルステージに登場。着ぐるみ姿のケロロ軍曹を挟んでランウエーを歩いた。その後、司会の「南海キャンディーズ」山里